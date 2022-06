OCMW zoekt koper voor stuk landbouwgrond

Herne Op de koppen lopen tijdens jaarmarkt Herne: feest duurt nog een hele dag

De jaarmarkt in Herne is een klassieker op Pinkstermaandag, al zorgde ook hier de correspondentie er voor dat het evenement even niet kon doorgaan. Maandagochtend was het evenwel al snel over de koppen lopen op de Ninoofsesteenweg en omgeving. De marktkramers deden goede zaken, lokale handelaars konden zich in de kijker plaatsen en intussen werden prijskampen voor runderen, schapen en paarden georganiseerd. De jaarmarkt gaat nog een heel dag door. Deze middag treedt nog poppentheater Ja-Ja op en om 16 uur wordt er een feestje gebouwd tijdens het optreden van Bram & Lennert op de weide. Wie kan komt wel best te voet of met de fiets want in de buurt van de jaarmarktzone zijn alle parkeerplaatsen intussen al lang bezet.

