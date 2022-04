Mammobiel strijkt voor enkele dagen neer in Bever

Zennevallei Interven­tie­wa­gens Zenneval­lei in nieuw jasje: “Proefpro­ject met Battenburg­stri­ping”

Drie interventievoertuigen van de politiezone Zennevallei rijden vanaf dit weekend uit in een nieuw jasje. De wagens werden gehuld in de zogenaamde Battenburgstriping. Het gaat om een proefproject in ons land waar een dertigtal andere zones en eenheden aan deelnemen. Bedoeling is de visibiliteit van de voertuigen te verhogen.

22 april