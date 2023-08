Geparkeer­de oplegger gaat in vlammen op, eigenaar overge­bracht naar ziekenhuis met lichte brandwon­den

Op de Edingsesteenweg in Denderwindeke bij Ninove is vrijdagnamiddag een oplegger in vlammen opgegaan. Het voertuig stond geparkeerd op de oprit toen er plots rook van onder de cabine kwam. De eigenaar probeerde zelf nog te blussen, maar kon de vlammen niet meer tegenhouden.