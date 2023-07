Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bever vandaag

23ste editie Waanzinnig Weekend Herfelin­gen staat voor de deur: “Traditio­ne­le ingrediën­ten mét aantal nieuwighe­den”

Herfelingen maakt zich klaar voor de 23ste editie van Waanzinnig Weekend dit weekend, een evenement dat in de loop der jaren is getransformeerd van een focus op het nachtleven naar een veelzijdige combinatie van live muziek, feesten en sportactiviteiten. Ondanks deze veranderingen blijft het gezellige dorpsfeestkarakter onaangetast, maar er zijn ook enkele nieuwigheden dit jaar. “Onder meer de Schieve Fuif zit in een volledig nieuw jasje”, klinkt het. Benieuwd wat er nog allemaal te beleven valt? We maakten voor jou graag even een overzicht.