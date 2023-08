Basis­school De Regenboog krijgt nieuwbouw: “Deel van het gebouw zullen we openstel­len voor verenigin­gen”

Vermoedelijk in 2027 krijgt gemeentelijke basisschool De Regenboog een nieuwbouw. Het gemeentebestuur van Herne heeft via ‘Scholen van Vlaanderen’ subsidies binnengerijfd. De Vlaamse regering wil met dat project de bouw of verbouwing van scholen stimuleren en/of versnellen. Voor heel Vlaanderen gaat het om een investering van een miljard euro. Herne is een van de 38 geselecteerde projecten.