Filmvoorstelling over intrafamiliaal in Bever

Ze organiseren, samen met de werkgroep intrafamiliaal geweld, een gratis filmvoorstelling in samenwerking met de vzw ‘Zijn’ op maandag 28 november in de gemeentelijke feestzaal van Bever. De film ‘Beyond’ werd geregisseerd door Pernilla August en start om 19 uur. Er is ook een nabespreking voorzien met professionelen zodat mensen hun persoonlijke vragen kunnen stellen aan de hulpverleners. Inschrijven is gratis, maar wel verplicht via preventie@pajottenland.be of via 0473/88.62.57 tot 1 november.