Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Pajottenland/Zennevallei Regionaal Landschap gaat op zoek naar nieuwe landschaps­dich­ter: “Een missie en ontdek­kings­reis in eigen streek”

Twee jaar lang was Maxime Savoldi uit Halle de allereerste landschapsdichter van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Maar nu is het voor hem tijd om nieuwe prioriteiten te stellen gezien hij zijn tweejarige taak met glans heeft volbracht. Daarom wordt er gezocht naar een nieuwe landschapsdichter die de pracht en kracht van ons Pajotse landschap kan omzetten in poëtische woorden. “We willen landschap, de burgers en poëzie dichter bij elkaar brengen”, klinkt het.

31 maart