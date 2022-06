Celstraf dreigt voor twintigers die bankrekening uitleenden aan oplichtersbende

Niet beseft

Een kleine 5.000 euro kwam terecht op de bankrekening van een jonge twintiger uit Bever, en ongeveer evenveel op die van een leeftijdsgenoot uit Vilvoorde. Beiden riskeren nu 12 maanden cel. De twee jongeren bekenden dat ze hun bankkaart en -code hadden uitgeleend maar volgens hun advocaten hadden ze niet beseft waar ze aan meewerkten. “Dit was een geval van naïviteit en jeugdige onbezonnenheid”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Er was hen beloofd dat ze snel en makkelijk wat geld konden verdienen. Dat was natuurlijk onzin, maar dat hebben ze pas doorgehad toen het te laat was. Ook het besef dat andere mensen wel degelijk het slachtoffer waren en heel wat geld waren verloren, is te laat gekomen. Maar dit was een eenmalige jeugdzonde.” De verdediging pleitte voor een opschorting of een werkstraf. De rechtbank doet op 12 september uitspraak.