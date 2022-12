Cannabisplantage ontdekt in centrum van Bever

De inval gebeurde in alle vroegte, maar het is niet duidelijk of er zich ook nog personen in het pand langs de Kerkhove bevonden. Het gaat om het gebouw waar vroeger de buurtwinkel Prima Bina was gevestigd. In de loop van de ochtend kwam het labo van de federale politie ter plaatse voor een sporenopname. Een indringende cannabisgeur maakte zich vervolgens meester over de omgeving terwijl de Civiele Bescherming aan de slag ging met het naar buiten halen van de planten en de installatie. Het Brusselse parket is bevoegd voor het onderzoek naar de plantage, maar daar kan voorlopig nog niet gereageerd worden.