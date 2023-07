Duurzame mobiliteit in Halle uitgebreid: nieuwe deelwagens van Cambio in stations­buurt

Goed nieuws voor de inwoners van Halle, want deelwagens van Cambio zijn voortaan ook beschikbaar in de stationsbuurt, ter hoogte van de bushaltes. Met deze toevoeging wordt het autodeelnetwerk in de stad verder uitgebreid.