Bever in de bres voor Oekraïne: al 12 gezinnen willen opvang bieden, inwoners verkopen lasagne om geld in te zamelen

Halle Halle schakelt versnel­ling hoger in zwerfvuil­plaag: “Handhavers kunnen klok rond boetes uitschrij­ven”

Wie papiertjes, peuken of blikjes op de grond gooit in Halle denkt best twee keer na want de pakkans wordt binnenkort een pak groter. De stad doet voortaan beroep op handhavers van OVAM, die op alle uren van de dag ingezet kunnen worden. Ook baasjes die de hondenpoep laten liggen, komen in het vizier.

1 maart