Bestuur Ferm Akrenbos en Bever huldigen eerste troostplek in

Dat is een plek waar je naartoe kan gaan om even stil te staan, troost te zoeken en vooral ook hoop te vinden. “Want sinds maart 2020 is ons leven door het coronavirus stevig door elkaar geschud geweest en hebben veel mensen het bijzonder moeilijk gehad”, klinkt het bij Ferm. “Onze troostplek bevindt zich naast het gemeentehuis en is toegankelijk voor iedereen. Ze is niet tijdelijk, maar het hele jaar door te bezoeken.” De troostplek mag er dan wel al twee jaar staan, maar afgelopen week werd deze officieel ingehuldigd met inspirerende teksten en hartverwarmende muziek.