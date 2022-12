23.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Bever raakten jullie het meest in 2022: van de sluiting van De Zorgcarroussel tot de pyromaan van Bever

Volledig scherm Rudi Geuens enkele jaren geleden in een golfkarretje waarmee hij de logeerders op de hoeve kon vervoeren. © Foto Mozkito

Eén thema beroerde jullie in 2022 het meest: de verplichte sluiting van De Zorgcarroussel, een vakantieverblijf voor zorgbehoevenden. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het om een illegaal woonzorgcentrum. “Dit is een politieke afrekening”, klonk het nadat de inspectie in februari was binnengevallen. Maar het gemeentebestuur zegt niets met de klacht te maken te hebben.

Windmolens over de taalgrens

Begin dit jaar keurt de Waalse regering de bouw van vier windmolens in Silly goed. Ook Bever en Herne zullen daar de gevolgen van dragen. Aan Vlaamse kant van de taalgrens strijdt men al langer tegen de bouw, tevergeefs dus. N-VA is de molens ook liever kwijt dan rijk en riep de gemeentebesturen op om in beroep te gaan tegen de vergunning.

Kleine criminaliteit

De politie kende eind oktober een doorbraak in een aantal zaken waarvan de eerste al een tijdje aansleept. Ze pakten de ‘pyromaan van Bever’ op. Die bekende meteen drie brandstichtingen in Akrenbos en in de Burght. Opvallend: na zijn verhoor mocht hij beschikken. De man wordt wel van nabij opgevolgd.

Een jeugdzonde is driedubbele brandstichting niet meer. Dat was wat twee jonge muilezels deden blijkbaar wel. Twee twintigers werden door de rechtbank veroordeeld tot werkstraffen van 90 uur, omdat ze oplichters hielpen met geld door te sluizen. Ze stelden hun bankrekening ter beschikking om andere rekeningen leeg te halen.

Bever komt buiten

Na de coronapandemie herleeft de gemeente opnieuw. In de tuin van de nieuwe feestzaal worden dit voorjaar de eerste Oekraïense vluchtelingen officiëel welkom geheten in het Pajottenland. De inwoners verbroederen er met de mensen die de oorlog ontvlucht zijn. Na twee jaar stilte zijn er in de zomer ook opnieuw Dorpsfeesten. Jullie lazen met zijn allen ons artikel over wat er allemaal te beleven zou zijn.

Verhalen in de rand

Ook kleine oproepen haalden de top 10 in Bever. Een week voor de start van het schooljaar is GBS Ak’cent nog op zoek naar buschauffeur. Wij probeerden de school aan een nieuwe werkkracht te helpen. Iets vroeger in de zomervakantie kampte de gemeente plots met een teveel aan glas. De hitte was de grote boosdoener. Het lokaal bestuur riep op om je glas niet zomaar neer te zetten naast overvolle glasbollen. Dat is trouwens ook een goede tip tijdens de feestdagen.

Ook dat nog

De gemeente lanceerde dit najaar ten slotte nog een bizarre oproep, die ook jullie aandacht trok. Ze kregen toen best veel klachten van inwoners over loslopende honden. Nochtans is het verplicht om je hond aan te lijnen op het openbaar domein. We leerden zelfs dat er nog een aantal andere regels gelden in verband met viervoeters.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

