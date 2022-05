Halle/Dilbeek/Sint-Pieters-Leeuw/Lennik Politie­rech­ter stuurt betrapte druggebrui­kers naar huis met boodschap: “Joint roken helpt niet als je tegenslag hebt in het leven”

De dag voordien één joint roken levert ook 24 uur later nog een positieve speekseltest op. Dat ondervonden verschillende chauffeurs die in de politierechtbank stonden. Een jonge vader en een voetbalfan probeerden rechter Dina Van Laethem te overtuigen dat ze géén drugsprobleem hadden. Wie bewees dat hij clean was ontsnapte aan een zware straf. Anderen kregen dan weer een zwaar verdict te horen.

