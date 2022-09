Zes jaar later krijgt Vlad Van Mechelen (18) heldenontvangst in vroegere basisschool: “Hij was toen al enorm sportief”

Vlad Van Mechelen (18) won na een spannende eindsprint brons op het wereldkampioenschap voor junioren in Australië afgelopen weekend. Het Wielertalent uit Bertem gaat vanaf volgend seizoen rijden voor de opleidingsploeg van WorldTour-ploeg DSM om zich voor te bereiden op een carrière als profrenner. “Ik ga de dingen niet overhaasten. Het is mijn doel om vanaf mijn 25ste de beste versie van mezelf te zijn en ik wil mezelf de tijd geven om rustig te groeien”, vertelde Vlad na zijn 3de plaats op het wereldkampioenschap. De knappe prestatie van Vlad is natuurlijk ook niet onopgemerkt voorbijgegaan in zijn thuisbasis Bertem. Daar maakte de medaillewinnaar woensdagochtend zijn opwachting in zijn vroegere basisschool ‘t Zonneveld.

Sportsfeer

De ochtend van alle leerlingen van basisschool ‘t Zonneveld in Bertem begon met een Zumba-sessie om al in de sportieve sfeer te komen. Alle leerlingen waren enthousiast op post én verkleed in hun favoriete sportoutfit met een vlagje met de regenboogtrui in de hand. De rode loper werd uitgerold en om 10.30u fietste Vlad Van Mechelen (18) met zijn medaille door de schoolpoort van zijn vroegere basisschool. “Geweldig om dit te mogen doen”, vertelt Vlad. “Het was een fantastisch onthaal en ik ben heel blij dat ik de leerlingen hun dag kan maken.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zes jaar later krijgt Vlad Van Mechelen (18) heldenontvangst in vroegere basisschool © Vertommen

Oud-leerling

“Het was heel fijn hem nog eens terug te zien”, vertelt juf Fran dierickx (32). Bij haar zat Vlad in 2016 op de schoolbanken in het zesde leerjaar. “Hij was toen al heel sportief. Tijdens dat schooljaar was hij regelmatig afwezig omdat hij moest trainen. Vlad nam het wielrennen toen al heel serieus. Ik hoopte en dacht dat hij het ging maken en kijk waar hij amper zes jaar later al staat. We zijn allemaal ongelofelijk trots. Hij gaat het nog heel ver schoppen. We hebben op voorhand alle leerlingen ingelicht over wat hij gepresteerd heeft in Australië en ze waren allemaal enorm enthousiast. Ik heb zelfs wat foto’s getoond van toen hij hier op school zat. De kinderen zorgden voor een feestelijk ontvangst en kregen uitgebreid de tijd om hem vragen te stellen en een handtekening te vragen.”

Volledig scherm Zes jaar later krijgt Vlad Van Mechelen (18) heldenontvangst in vroegere basisschool © Vertommen

Volledig scherm Zes jaar later krijgt Vlad Van Mechelen (18) heldenontvangst in vroegere basisschool © Vertommen

Volledig scherm Zes jaar later krijgt Vlad Van Mechelen (18) heldenontvangst in vroegere basisschool © Vertommen

Volledig scherm Zes jaar later krijgt Vlad Van Mechelen (18) heldenontvangst in vroegere basisschool © Vertommen

Volledig scherm Zes jaar later krijgt Vlad Van Mechelen (18) heldenontvangst in vroegere basisschool © Vertommen

Volledig scherm Zes jaar later krijgt Vlad Van Mechelen (18) heldenontvangst in vroegere basisschool © Vertommen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.