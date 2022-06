Werken Nijvelsebaan starten op 20 juni

Leuven Geen popsterren maar beiaar­diers: stadsfesti­val Leuven Bells gaat van start

Schraal bier, droog gras en steengoede muziek: het is reikhalzend uitkijken naar de festivalzomer. Vreemde eend in de bijt is wellicht ‘Leuven Bells’, een klokkentorenfestival waar verschillende beiaardiers als ware rocksterren de passie mogen preken.

14 juni