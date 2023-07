WEER. Vanochtend lichte regen en redelijk helder weer in Bertem

Spaargids.be Gecancelde vlucht: heb jij recht op een compensa­tie tot 600 euro?

Vertrek je straks met het vliegtuig op vakantie? Dan hopen we alvast dat je reis niet met een valse noot begint of eindigt, wanneer je je vlucht geannuleerd ziet door bijvoorbeeld een staking of een vloottekort. Overkomt het je toch? Spaargids.be overloopt wat je opties dan zijn.