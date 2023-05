WEER. Vanochtend kans op helder weer in Bertem

Leuven koopt panora­misch kasteel­park langs Tiense­steen­weg: “Unieke aanwinst voor inwoners en bezoekers van de stad”

Weinigen kennen het en dat is niet onlogisch want park de Bunswyck langs de Tiensesteenweg is tot op heden een privaat natuurpark. Daar komt verandering in want de stad Leuven gaat het domein met een hoge erfgoedwaarde aankopen met de bedoeling het park publiek toegankelijk te maken. “Het panoramische park ligt vlakbij de stad op de groene flank van de Predikherenberg. Een unieke kans”, stelt schepen Carl Devlies (CD&V).