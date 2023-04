WEER. Lichte regen en bewolking in Bertem vanochtend

REPO. Op bezoek in de bananen­hoofd­stad van de wereld: “Om de banaan te redden, moeten we verder kijken dan Chiquita”

Gewrongen tussen de resem feestdagen, wordt die van de derde woensdag van april wel eens vergeten: Internationale Bananendag. De meest onderschatte vrucht ter wereld mag best extra in de verf gezet worden, want door een combinatie van klimaatverandering en schimmelziekte gaat het er niet goed mee. Wil de vrucht gered worden, zal het antwoord verrassend genoeg uit Leuven moeten komen. We vragen raad aan ‘bananenprof’ Hervé Vanderschuren in de universitaire serres.