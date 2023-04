WEER. Kans op lichte regen en bewolking in Bertem vanochtend

D'Store verhuist na 22 jaar naar Boutersem: “Klanten moeten niet lang wachten op de gloednieu­we winkel”

De kogel is door de kerk: de bekende sportwinkel D’Store in Bierbeek verhuist naar Boutersem. Daarmee komt er een einde aan het getouwtrek tussen de sportwinkel en het gemeentebestuur over het complex dat volgens het gemeentelijk uitvoeringsplan veel te groot zou zijn. “D’Store krijgt nu een prachtige toekomst op een moderne en heel bereikbare locatie”, vertelt Floris Florquin. Maar waar en wanneer precies kunnen we naar de gloednieuwe winkel?