WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Bertem

INTERVIEW. Big Bill (72) viert 50 jaar op het podium met twéé nieuwe albums: “‘Ene Me Hesp’ met een kinderkoor, dat moet je horen”

“We zijn de Rolling Stones van Leuven: rock-‘n-roll tot we doodvallen.” En toch: had blueslegende Big Bill (72) vijf jaar geleden niet gezegd dat hij vooral zou genieten van de vriendschap in zijn stamcafé Allee op de Oude Markt, alias zijn tweede living? “Tja, naar het schijnt sta ik 50 jaar op het podium.” Dat wordt gevierd met twee nieuwe platen – waarvan één gouden, letterlijk. En ook een pin en sticker. “Straks groei ik nog uit tot een marketingfenomeen op mijn gezegende leeftijd.” Zet je schrap voor een Big Bill in vorm.