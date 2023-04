WEER. In Bertem kans op bewolkt weer vanochtend

Bijna een halve eeuw na de brutale roof van het ‘Lam Gods van Hakendover’ is er nog steeds geen spoor: “Die notaris die me erin probeerde te luizen... Nee, die vergeet ik nooit”

Een koude, mistige nacht in november 1978. In het Vlaams-Brabantse Hakendover, bij Tienen, ziet een buurtbewoner die vroeg uit de veren is hoe er aan de kerk een onbekende, witte Mercedes staat. Later die ochtend gaat een schokgolf door het kleine dorpje: 22 beelden van het onschatbare Driemaagdenretabel — tot op vandaag de basis voor de befaamde Paardenprocessie — zijn verdwenen. Bijna een halve eeuw later is de kunstroof nog altijd niet opgehelderd. En dus trok onze reporter zelf op onderzoek. Het leverde een verrassende ontdekking op bij de antiquair die ooit beschuldigd werd van de diefstal.