Voormalig bejaardenverzorger riskeert drie jaar cel voor aanranding rusthuisbewoners

Leuven Inbrekers stelen juwelen uit woning in Heverlee

In een woning in de Emiel Hullebroecklaan in Heverlee is zondag ingebroken. De daders forceerden de glazen achterdeur om binnen te geraken. De woning werd doorzocht. Uit de eerste vaststellingen bleek dat enkele juwelen waren gestolen. Ook in de Jos Dehaeslaan werd dezelfde dag ingebroken. Ook hier forceerden de indringers de achterdeur om binnen te geraken. De woning was doorzocht, maar het is niet duidelijk of er ook buit werd gemaakt.

7 november