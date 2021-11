Vluchtende wagen rijdt zich vast: helikopter ingezet om verdachten te vatten

Leuven Prof. dr. Jan Peers, pionier van de toeganke­lij­ke zorg, overleden op 82-jarige leeftijd

In Leuven is op zaterdag 20 november prof. dr. Jan Peers (82) overleden, een van de pioniers van de huidige toegankelijke gezondheidszorg. Dat meldt het UZ Leuven. Jan Peers was niet alleen twintig jaar lang algemeen bestuurder van het universitair ziekenhuis, maar hij werkte ook als raadgever voor verschillende ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

12:55