Vernieuwen geluidsschermen langs E40 in Bertem bijna afgewerkt

Leuven Stoet van 170 togati luidt het academie­jaar in, rector Luc Sels pleit voor tolerantie en menselijk­heid in academi­sche openings­zit­ting

Met 170 waren ze. Zoals ieder jaar luidde de stoet van professoren, in ceremoniële klederdracht, het academiejaar in. De processie vertrok aan de Universiteitshallen, hield halt in de Sint-Pieterskerk voor de traditionele eucharistieviering, en eindigde in de Pieter De Someraula, waar rector Luc Sels een pleidooi tegen onverschilligheid hield.

26 september