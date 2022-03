Verdachte van valse bommelding aangehouden door onderzoeksrechter

Landen/Tienen/Leuven Lekke band of gewoon onderhoud van je stalen ros ? Fietsenma­ker Joris komt thuis of op je werk : “Mensen helpen, dàt is wat ik doe”

De fiets wint steeds meer aan populariteit; zeker met de hogere brandstofprijzen. Naar het werk of school, je tweewieler brengt je steeds zonder vertraging naar waar je moet. Tenzij je pech hebt.... Je fiets binnenbrengen in een winkel voor herstelling is vaak niet de snelle oplossing. Maar dan is er Joris de fietsenmaker. Joris De Bolle komt aan huis of tot op de werkvloer om je fiets te herstellen of een onderhoudsbeurt te geven. Aan een betaalbare prijs bovendien. “De kunst is om klein te blijven”, lacht de man die een tas koffie nooit afslaat.

