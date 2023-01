Twintiger dealt cannabis via Snapchat... tot hij ontvoerd wordt: “Wilde bijspringen in financiële situatie van gezin”

Leuven Middelbare leerhubs De MET blijven groeien

De MET, een leerhub voor middelbare scholieren die gebruikmaakt van de leermethode High Impact Learning, barst uit haar voegen. Wat in 2019 begon met één hub voor 40 leerlingen in Kessel-Lo, is anno 2023 uitgegroeid tot drie hubs, samen goed voor 375 leerlingen en meer dan 50 medewerkers.

