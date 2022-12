Toekomstplannen voor Leefdaal worden op 14 januari uit de doeken gedaan

In 2025 zullen vierhonderd kleuters en lagere schoolkinderen terecht kunnen in een modern gebouw en zal er een nieuw jeugdhuis gerealiseerd worden in Leefdaal. Daarnaast wordt ook de volledige Dorpsstraat onder handen genomen en worden de rioleringen aangepakt. In onze beloofd is beloofd-reeks lichtte burgemeester Joël Vander Elst al kort de plannen toe en volgende maand zullen ze volledig uit de doeken worden gedaan.

“Het is een groots project en we gaan niet liegen: de werken zullen hinder veroorzaken. We proberen die hinder tot een minimum te beperken met als absolute prioriteit de veiligheid van de schoolgaande kinderen. We volgen de werken op de voet en houden u via de verschillende gemeentelijke kanalen op de hoogte”, vertelt hij. “Om te beginnen nodigen we alle inwoners uit op onze infomarkt op zaterdag 14 januari 2023 van 9 tot 12 uur in de sportzaal van Leefdaal, Dorpstraat 542. Daar verneemt u meer details over dit grote project. U kan er rustig de infopanelen bestuderen die een bevattelijk overzicht geven van de plannen en u krijgt de kans om vragen te stellen.”