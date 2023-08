3.000 lopers schrijven zich in voor mogelijk laatste Leuven Night Run

Het stadscentrum wordt zaterdag opnieuw het decor van de Leuven Night Run. Een parcours van tien of vier kilometer leidt niet alleen langs, maar ook dwars doorheen enkele van de stedelijke publiekstrekkers. Meer dan 3.000 lopers schreven zich in voor het sportieve evenement, dat mogelijk aan zijn laatste editie toe is.