Sluikstorten, maak u er niet schuldig aan. Eentje opgemerkt? Maak melding

Sluikstorten is het achterlaten, opslaan of storten van afval op plaatsten waar het niet mag. Sluikstorters ontwijken bewust de reglementaire afvalophaling of -inzameling. Niet enkel het dumpen van een oude zetel of koelkast in de struiken, maar ook het achterlaten van een zak huishoudelijk afval in het vuilbakje aan de bushalte, naast de glasbol of bij de textielcontainer wordt gezien als sluikstorten en is strafbaar. Net als frituurolie in de rioolput gieten of gras- en tuinafval dumpen in velden of bossen.