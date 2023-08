Nieuw mobili­teits­plan Kessel-Lo van start op 28 augustus: “Er komt een knip aan de Wilselse­steen­weg ter hoogte van de rotonde met de Bergstraat”

Op maandag 28 augustus 2023 voert stad Leuven het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo in. Bedoeling is om sluipverkeer te weren uit de woonwijken zodat het leven aangenamer en veiliger wordt voor de inwoners. “We voeren een samenhangend pakket van knips en wijzigingen van de rijrichting door. Door de aangepaste circulatie wordt het veel minder interessant voor doorgaand autoverkeer om via deze woonstraten te rijden”, klinkt het. Blijft de vraag: wat verandert er allemaal in Kessel-Lo?