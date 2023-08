Winkel- en fietsen­dief op heterdaad betrapt in de Colruyt

Een 41-jarige man uit Kessel-Lo is zaterdag op heterdaad betrapt in de Colruyt bij het stelen van vuilniszakken en tabak. Bij nazicht van de camerabeelden bleek de man ook in aanmerking te komen voor eerdere diefstallen, en bij een huiszoeking werd dan weer een gestolen fiets aangetroffen.