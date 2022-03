Plooien met buurtbewoners worden gladgestreken: Albert Heijn in Bertem is weer stap dichterbij. “Project zal nu veel beter passen in straatbeeld”

BertemGoed nieuws voor Bertem en omstreken: de realisatie van een Albert Heijn in het centrum van de gemeente is nakend. De populaire en grootste supermarktketen van Nederland zou neerstrijken langs de Tervuursesteenweg op de site van de huidige Aldi. De plannen voor het bouwproject, dat onrust veroorzaakte bij de buurtbewoners, zijn aangepast en het gemeentebestuur verwacht deze week nog een nieuwe vergunningsaanvraag. “Een nieuw openbaar onderzoek willen we nog voor de vakantieperiode organiseren”, stelt burgemeester Joël Vander Elst.

Het waren voornamelijk de bewoners van de Sint-Medardusstraat en de Begijnestraat in Bertem die zich grote zorgen maakte over het nieuwe bouwproject langs de Tervuursesteenweg. Twee supermarkten, een 40-tal appartementen tot 19 meter hoog en twee garages: dat stond er in de eerste vergunningsaanvraag voor het bouwproject. “Een project van deze omvang is ongezien in Bertem”, klonk het bij de bezorgde buurtbewoners. Volgens het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zijn er hier trouwens geen meergezinswoningen toegelaten en de bewoners mogen een mastodontproject verwachten naast hun woning. Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Philips gaf aan begrip te hebben voor de bezorgdheden van de buurtbewoners en heeft de ingediende bezwaren ter harte genomen. De projectontwikkelaar is met verschillende buurtbewoners in gesprek gegaan naar aanleiding van de resultaten van het openbaar onderzoek.

Aangepaste vergunningsaanvraag

De projectontwikkelaar was van plan een cohousingproject te realiseren, maar die plannen zijn nu geschrapt. “In de plaats daarvan komen er drie eengezinswoningen”, verduidelijkt schepen Tom Philips. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) liet inderdaad niet toe hiervan meergezinswoningen te maken. Verder wordt er een bouwlaag minder op de appartementsblok gebouwd zodat heel het project minder hoog komt. Beide veranderingen zullen ervoor zorgen dat er zes wooneenheden minder komen en het geheel beter zal passen in het straatbeeld. Verder komen er nog extra studies die inzicht moeten geven in mogelijke geluidsoverlast en verkeershinder. De parking van de supermarkt zal alvast dicht worden gemaakt met glaspartijen om de overlast naar de buren te beperken. We zijn heel blij dat de projectontwikkelaar de opmerkingen van het openbaar onderzoek ter harte heeft genomen en met de buurtbewoners in gesprek is gegaan. Er zijn nog een paar scherpe randjes, maar naar mijn aanvoelen zijn de plooien met de meeste bezorgde buurtbewoners al veel meer gladgestreken.”

Supermarkten

Naast de wooneenheden blijft het plan van de projectontwikkelaar om op de huidige site van de Aldi in Bertem zowel een Albert Heijn als een nieuwe Aldi te openen. “Beide supermarkten verwelkomen we nog steeds met open armen”, stelt burgemeester Joël Vander Elst. “We verwachten dat de projectontwikkelaar nog deze week een nieuwe vergunningsaanvraag indient. Die gaan we dan opnieuw grondig bekijken, adviezen vragen, met de buurtbewoners praten en studies bestellen. Een nieuw openbaar onderzoek willen we voor de vakantieperiode nog organiseren zodat iedereen de kans krijgt om dit grondig te bestuderen. Voor we effectief kunnen gaan winkelen in de Albert Heijn in Bertem moet je toch minstens twee jaar rekenen.”