Ouders reageren aangeslagen na ongeval waarbij 16-jarige om het leven kwam: “Jongens hebben ‘s nachts sleutel gepakt en zijn weggereden”

Leefdaal/Sint-Niklaas Auto met minderjari­gen breekt in drie stukken: 16-jarige jongen overleden

17 januari In Leefdaal, een deelgemeente van Bertem, is zondagochtend een 16-jarige jongen uit Sint-Niklaas overleden na een zwaar verkeersongeval. Een andere 16-jarige jongen is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis en een 17-jarige uit Leefdaal is lichtgewond. Hij zegt zich niets te herinneren van het ongeval, dus ook niet wie de bestuurder was. De jongens, familie van elkaar, die het ongeval overleefd hebben zouden, samen met een vriend die op bezoek was, met de auto van hun vader hebben gereden.