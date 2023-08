Ook een nieuw Hoppinpunt voor Bertem: werken vanaf 1 augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) richt vanaf 1 augustus de bushalte Leefdaal Oud Station in Bertem in als ‘Hoppinpunt’. Langs de Tervuursesteenweg (N3) wordt niet enkel de bushalte zelf aangepakt, maar voorziet AWV ook ruimte om later makkelijker over te stappen van het openbaar vervoer naar deelfietsen of -wagens en omgekeerd. De werken duren ruim vijf weken en zijn afgerond tegen 8 september.