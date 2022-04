Onverzekerde bestuurster (31) hangt miljoenenclaim boven het hoofd na dodelijk ongeval met motard

Jamila B. was op 10 september 2018 met twee kinderen op de achterbank van haar auto op weg naar school. Georges-Antoine Laurent (35) was die dag met de motor naar zijn werk in het Brusselse vertrokken. In de lange bocht op de Meerbeeksesteenweg in Bertem liep het mis. De vrouw ging met haar wagen om onbekende reden links over de middenlijn. De motorrijder kon de auto op zijn baanvak niet meer ontwijken. Hij werd meegesleurd met zijn Suzuki om vervolgens met een harde klap tegen een betonnen paal langs de grachtkant terecht te komen. Hulp kon niet meer baten voor de vader van twee. Uit het 36 meter lang spoor met krassen en bandensporen leidde de verkeersdeskundige af dat de vrouw met haar Peugeot de middellijn had overschreden. In haar eerste verklaringen wist de vrouw niet meer wat er gebeurd was, daarna beweerde B. dat ze nooit was uitgeweken. Ze reed niet te snel en ze legde een negatieve adem- en speeksel af. Maar over de toestand van haar wagen viel wel iets te zeggen. De Peugeot was niet ingeschreven, verzekerd of gekeurd en de nummerplaten bleken van haar vorige auto te zijn. Haar advocaat vond dat destijds in de politierechtbank niet meer dan “kleine feitjes.” Als jonge bestuurder liep ze wel al twee veroordelingen op in de politierechtbank. Ook donderdag kon B. het niet opbrengen op haar proces aanwezig te zijn.