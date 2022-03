Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Veronakapel in Leefdaal wordt voorgesteld

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is gebeurd in verschillende stappen waarbij er twee officiële publieke raadplegingen werden voorzien. Begin 2021 vond de eerste raadpleging plaats, naar aanleiding van de startnota. Vervolgens ging het gemeentebestuur verder aan de slag en werd er zoveel mogelijk rekening gehouden met de suggesties, vragen en bezorgdheden van de betrokken inwoners. Het resultaat daarvan zal op 19 maart worden voorgesteld in de Sint-Veronakapel.

“Het RUP legt voor een afgebakend gebied de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vast”, klinkt het bij de gemeente. “Het bepaalt waar er gebouwd kan worden, welke zones gereserveerd worden voor natuur, recreatie en landbouw. De voorbije jaren namen wij de tijd om na te denken over de toekomst van Verona. We willen de identiteit van de kern van het gehucht en haar ruimtelijke kwaliteiten nog beter in de verf zetten en een aantal problematieken in de omgeving aanpakken.”

De betrokken inwoners werden op de hoogte gesteld per brief en kunnen zich tot en met 16 maart inschrijven via het online formulier.