Ongeval op E40 richting Leuven ter hoogte van Bertem: rijstrook versperd

Leuven KU Leuven blijft inzetten op lesopnames: “Krachtig aanmoedi­gen.”

Corona noodzaakte onderwijsinstellingen zoals de KU Leuven af te wijken van de traditionele collegevorm van lesgeven in de aula, en meer in te zetten op streaming en videopnames. Een gesmaakt experiment, want ook nu de besmettingscijfers gunstig blijven evolueren blijft de universiteit lesopnames krachtig aanmoedigen.

19 augustus