Onderzoekt brengt uitsluitsel: overleden 16-jarige zat aan het stuur en reed 100 km/uur tijdens ongeval in Leefdaal

Bertem Ouders reageren aangesla­gen na ongeval waarbij 16-jarige om het leven kwam: “Jongens hebben ‘s nachts sleutel gepakt en zijn weggereden”

18 januari Het is nog steeds onduidelijk wie er aan het stuur zat tijdens het dodelijk ongeval in Bertem zondagochtend waarbij T.S (16) om het leven kwam. Twee minderjarige jongens overleefden de zware crash. De 16-jarige jongen uit Herentals is zwaargewond en kon nog niet verhoord worden. De 17-jarige A.M uit Leefdaal is terug thuis, maar herinnert zich niets van het ongeval.