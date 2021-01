Onderzoek brengt uitsluitsel: overleden 16-jarige zat aan het stuur en reed 100 km/uur bij ongeval in Leefdaal

Leuven Britse variant breekt vooralsnog niet door in Leuven: “Bewoners WZC’s van Zorg Leuven krijgen deze week tweede spuitje”

25 januari Tot op heden lijkt de doorbraak van de Britse of de Zuid-Afrikaans variant nog niet aan de orde in Leuven. Enkel in Home Vogelzang in Heverlee raakten 16 bewoners besmet maar die situatie is onder controle. Volgens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zit de stad ook op schema voor het vaccinatiecentrum in de Brabanthal: “En deze week krijgen de bewoners van de WZC’s van Zorg Leuven hun tweede inenting.”