Nomineer uw sportkampioen of cultureel verdienstelijk persoon

Eerste resultaten plantenla­bo­ra­to­ri­um op Stadsbe­graaf­plaats bekend: “Experiment toont aan dat levende organismen vol verrassin­gen zitten”

De stad Leuven begon in 2021 met een plantenlaboratorium op de Stadsbegraafplaats. Bedoeling is om te onderzoeken welke boom- en plantensoorten het best gedijen in ons veranderende klimaat. “Door de warmte- en droogteperiodes krijgen veel bomen en planten in de stad het moeilijk. Na twee jaar onderzoek blijkt het plantenlabo een waardevolle testplaats en worden al enkele tendensen duidelijk”, vertellen de Leuvense schepenen Bieke Verlinden (Vooruit)en Lalynn Wadera (Vooruit).