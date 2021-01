Nog altijd niet duidelijk wie achter stuur zat na dodelijke crash met minderjarigen

Leuven Leuven houdt de lippen stijf op elkaar over Het Groot Verlof: “Het is te voorbarig”

21 januari Kunnen we deze zomer genieten van evenementen en festivals? De komst van het coronavaccin bracht optimisme maar gezien de tijd die nodig is om groepsimmuniteit te bereiken, is dat misschien voorbarig. In Leuven blijft het stadsbestuur alvast stil over zomerfestival Het Groot Verlof.