Niet-verzekerde bestuurster (30) over hele lijn schuldig aan dood motard: politierechter kent miljoen euro (!) schadevergoeding toe

Tielt-Winge Stormloop op Gouden Kruispunt blijft uit, al slaan enkelen nog snel wat speelgoed in: “Ik zoek iets om dochter tijdens verlengde vakantie mee bezig te houden”

1 november Voor heel wat winkels was het zaterdag de laatste openingsdag voor ze de deuren sluiten voor minstens zes weken. In heel wat steden stonden aan bepaalde zaken lange wachtrijen. In Tielt-Winge was het voor een zaterdag niet speciaal druk, laat staan dat je kon spreken van een stormloop. Waar het misschien ietsje drukker was voor deze periode van het jaar was de speelgoedafdeling van de Fun. Neen, niet enkel om de Sint al te helpen met zijn inkopen, maar ook om de kinderen wat bezig te kunnen houden in de weken die komen.