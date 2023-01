Metamorfose dorpskern Leefdaal gaat officieel van start: “In 2024 wordt het nieuwe schoolgebouw al in gebruik genomen”

De werken in het centrum van Leefdaal zijn nu echt van start gegaan. Er komt een gloednieuw schoolgebouw, een modern polyvalent gebouw en de Dorpstraat wordt helemaal heraangelegd. Het gemeentebestuur is al jaren bezig met de plannen, maar wegens verschillende procedures gaat de eerste schop pas nu in de grond. “Het was zeker en vast niet gemakkelijk, maar we zijn heel blij dat alle procedures achter de rug liggen en het project van start kan gaan. De infomarkt was een groot succes en de inwoners zijn heel enthousiast”, vertelt burgemeester Joël Vander Elst.

“De focus ligt eerst en vooral op het het nieuwe schoolgebouw. Hier hebben we gekozen voor een volledige nieuwbouw in plaats van een renovatie. Zo kunnen we een duurzamere en energievriendelijkere school bouwen die ook op lange termijn mee kan evolueren met de noden van het hedendaagse onderwijs. De kleuterschool en lagere school worden ondergebracht in één modern gebouw, dat voldoet aan alle huidige energienormen, met grotere klassen. Het oude schoolgebouw wordt pas afgebroken als de nieuwbouw er staat. Op die manier moeten er geen containerklassen komen en kunnen de lessen gewoon blijven doorgaan. Op 1 september 2024 willen we het schooljaar van start laten gaan in het nieuwe gebouw.”

Vanaf 1 september 2024 wordt de kleuterschool en lagere school ondergebracht in dit nieuw schoolgebouw.

Het parochiaal centrum in Leefdaal wordt nu afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe schoolgebouw. Er zal een nieuw polyvalent gebouw komen om het bruisende sociaal leven in Leefdaal een centrale plek te geven. “Een plaats voor inwoners om samen te komen en vooral voor verenigingen zal dit heel interessant zijn”, vervolgt Joël Vander Elst. “Er komt een grote zaal van ongeveer 400m² die flexibel gebruikt kan worden. Er is een binnen- en buitenruimte, een podium en een goed uitgeruste keuken mét aandacht voor toegankelijkheid. De leerlingen zullen tijdens de schooluren terecht kunnen in de refter en de lessen lichamelijke opvoeding zullen plaatsvinden in de polyvalente ruimte. Het jeugdhuis zal ook nieuw onderdak krijgen op de eerste verdieping van dit gebouw.”

Een modern polyvalent gebouw komt op de site waar nu het huidige schoolgebouw staat.

“Ten slotte wordt de Dorpsstraat ook volledig vernieuwd”, besluit Vander Elst. “Het wordt een veilige ruimte voor voetgangers en fietsers. Het doel is om van de Dorpsstraat een verkeersluwe en veilige schoolomgeving te maken met voldoende parkeergelegenheid. Het Dorpsplein krijgt ook een aangepaste verharding en een groen jasje dankzij verschillende bomen en talrijke plantvlakken. Er komt een gezellig terras voor horeca, zitbankjes en een waterpartij voor wat verkoeling in de zomer. Het nieuwe plein wordt het kloppend hart van de Leefdaal. We zijn er ons echter van bewust dat deze werken hinder met zich zullen brengen. Dit proberen we tot een minimum te beperken met als absolute prioriteit de veiligheid van de schoolgaande kinderen. We scheiden hen zoveel mogelijk van het werfverkeer. We volgen de werken op de voet en de inwoners kunnen terecht op de gemeentelijke website voor actuele informatie over de geldende verkeersmaatregelen. In 2024 staat het nieuwe schoolgebouw er en tegen 2026 zou het project helemaal klaar moeten zijn.”

De huidige basisschool van Leefdaal.