Memorial Van Coningsloo doorkruist gemeente op 5 juni

Herent Contact­groep Spijs organi­seert derde bijeen­komst voor lotgenoten met maag- of slokdarm­kan­ker: “Het lichaam is de baas, en de dokter is god niet.”

Zes lotgenoten die elkaar vonden tijdens hun behandeling tegen maag- of slokdarmkanker in het UZ Leuven, dat is Contactgroep Spijs. Met de steun van Kom Op Tegen Kanker richtten ze in 2021 een platform op voor een goede babbel en een luisterend oor. Hun derde bijeenkomst vindt plaats in Herent.

12 mei