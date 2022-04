Man vergalt verjaardagsfeestje na lezen van berichten in gsm van ex: “Duw tegen trapleuning en slagen”

De dertiger en zijn ex-partner waren in maart 2021 al een tijdje uit elkaar toen beiden aanwezig waren op een verjaardagsfeestje voor één van de kinderen. Hij las daar de gsm van zijn ex en ontstak in woede toen hij merkte dat ze een nieuwe relatie had. Daarop duwde hij haar tegen de trapleuning en sloeg hij haar herhaaldelijk. Een dag later zou hij opnieuw aan haar woning opgedoken zijn en haar opnieuw mishandeld hebben, en in die twee dagen zou hij ook ettelijke mails gestuurd hebben naar zijn ex-partner, haar werkgever en de school van de kinderen.

Karikatuur

Het parket had vorige maand een gevangenisstraf van 18 maanden tegen de man, die in het verleden al tweemaal was veroordeeld voor geweldfeiten. “Er wordt karikatuur gemaakt van mijn cliënt”, zei de advocaat van de dertiger. “Momenteel staat hij alleen in voor de opvoeding van de vier kinderen omdat mevrouw daartoe niet in staat is. Voordien heeft het koppel jarenlang een knipperlichtrelatie gehad waarbij beiden al meermaals de woning hebben verlaten. Eind 2020 waren ze opnieuw uiteengegaan. Op dat verjaardagsfeestje heeft meneer niet vastgesteld dat mevrouw een nieuwe relatie had, wel dat ze zeer actief was op datingsites en seksueel getinte gesprekken had met verschillende personen. Hij heeft daarop fout gereageerd maar heeft haar niet geslagen, ook niet de dag nadien. Dat er mails gestuurd zijn, betwisten we niet.” De verdediging had daarom gepleit voor een autonome probatiestraf.