Kunstenaarscollectief bouwt met bewoners en landbouwers aan kunstwerk op Plateau van Duisburg

Ook longen van 70-plus­sers geschikt voor longtrans­plan­ta­tie bewijst Leuvens onderzoek: “Een grotere donorpool betekent dat de wachtlijst kan afnemen.”

Jaarlijks voeren artsen in UZ Leuven Gasthuisberg meer dan honderd longtransplantaties uit. Toch blijven de wachtlijsten lang, en de vraag naar donorlongen groot. Maar er is goed nieuws: onderzoek van UZ Leuven en KU Leuven toont voor het eerst aan dat longen van een gezonde zeventigplusser even effectief en veilig zijn als die van jongere longdonoren.