Inwoners van Bertem kunnen speelstraten inrichten tijdens de zomervakantie

Tervuren Van twee gebouwen naar één: politiezo­ne Voer en Dijle krijgt commissari­aat in nieuw bedrijven­park

In 2025 zal politiezone Voer en Dijle niet langer over twee gebouwen beschikken, maar krijgen de agenten onderdak in een gloednieuw commissariaat in bedrijvenzone Keiberg-Vossem. De nieuwbouw is het sluitstuk van de fusie van vijf jaar geleden waarbij Tervuren, Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee één politiezone vormen. “Dit moet een bijkomende troef zijn voor de rekrutering in een krappe arbeidsmarkt”, klinkt het.

27 april