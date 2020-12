Inbrekers stampen hond en stelen kerstcadeautjes van jong gezin: “Ze hebben ze zelfs eerst uitgepakt”

Pellenberg Bekende Vlamingen verrassen revalida­tie­cen­trum Pellenberg met kerstwen­sen

16:27 De patiënten in revalidatiecentrum UZ Leuven campus Pellenberg verblijven vaak voor een lange periode in het ziekenhuis. Sinds de coronamaatregelen is het verblijf voor veel patiënten zonder de steun van familie en vrienden nog zwaarder. Daarom krijgen ze hartverwarmende kerstwensen van onder meer Dries Mertens.