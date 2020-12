Inbrekers stampen hond en stelen alle kerstcadeautjes van jong gezin: “Ze hebben ze zelfs eerst uitgepakt”

Leuven Womed A­ward-winnares bestrijdt coronacri­sis met creatieve aanpak: “Als mensen niet naar de workshop mogen gaan, dan komt de workshop naar hen”

8 december Covid-omdenken 2.0. Het klinkt als een duur marketingwoord, maar voor de Leuvense onderneemster Lotte Martens (38) is het een dagelijkse realiteit. Of met andere woorden: hoe kan je je passie tot bij de mensen brengen als de mensen niet tot bij jou mogen komen? De voormalige Womed Award-winnares zocht en vond – alweer – een antwoord: “De workshops ombouwen naar een YouTube-filmpje bood geen antwoord op alle vragen. Daarom is het aanbod vanaf nu een samen-online aanbod.”